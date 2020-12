Großer Andrang bei holprigem Start von Corona-Massentests

Tausende Menschen harrten bei eisigem Wind vor der Wiener Stadthalle aus. Und wie das Bundesheer trotz Absturz des Computersystems die Nerven behielt.

Spätestens seit Freitag hat sich die 61 Jahre alte Wiener Stadthalle die Bezeichnung Allzweckhalle verdient. Konzerte, Kabarett, Reiten, Fußball, Song Contest, Handball, Tennis, Eis-Revuen, Zirkus, Schwimmen und Motorrad-Shows fanden in ihr schon statt - nun auch Corona-Massentests. Und die Wienerinnen und Wiener taten das, was sie bei Großveranstaltungen immer schon taten: sie stellten sich an. Zu Tausenden. Die Schlange durch den Märzpark reichte fast bis zum Gürtel. Die meistgestellte Frage von Neuankömmlingen: "Warten Sie schon lange?"

Bis zu ...