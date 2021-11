Großer Andrang bei Impfaktion in Boeing 777 am Airport Wien

Großer Andrang hat nach Angaben der Austrian Airlines (AUA) am Samstag bei einer Corona-Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) geherrscht. Rund 300 Stiche sollten von 10.00 bis 15.00 Uhr ohne Anmeldung in einer Boeing 777 verabreicht werden. "Die ersten 50 Personen sind bereits geimpft, auch Erstimpfungen sind dabei", berichtete eine AUA-Sprecherin am späten Vormittag. Das Angebot ist eine Kooperation von AUA, Airport sowie dem Roten Kreuz NÖ.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER AUA, Airport Wien und Rotes Kreuz haben die Aktion ins Leben gerufen.