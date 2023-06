Großer Waffenfund bei Rockerbande Bandidos

Sogar Kriegsmaterial wie panzerbrechende Waffen und militärische Pyrotechnik wurde sichergestellt. Insgesamt sechs Bandenmitglieder wurden verhaftet.

Ein großer Schlag gegen die organisierte Bandenkriminalität gelang der Kriminalpolizei in Oberösterreich. Bei Mitgliedern der Rockerbande Bandidos wurden am Montag insgesamt 13 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es gab sechs Festnahmen in Oberösterreich und Niederösterreich. Wie führende Kriminalisten am Donnerstagfrüh im Innenministerium bekannt gaben und mit Videomaterial untermauerten, wurde ein ganzes Waffenarsenal sichergestellt: Darunter 70 Langwaffen, 100 Faustfeuerwaffen, 100 Schalldämpfer, 500 Pistolen der Marke Glock sowie auch Kriegsmaterial wie panzerbrechende Waffen. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, berichtete von einer "illegalen Waffenwerkstätte samt Verkaufsraum".

Weiters wurden 550 NS-Devotionalien und einschlägige Literatur beschlagnahmt. Auch Suchtgift, darunter mehr als ein Kilogramm Kokain, sei gefunden worden. Die beschuldigten Bandenmitglieder befinden sich laut Andreas Holzer, dem Leiter des Bundeskriminalamtes, in der Justizanstalt Ried im Innkreis. Die Amtshandlung wird von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis geleitet. Gegen die Verdächtigen wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, gegen das NS-Verbotsgesetz, gegen das Kriegsmaterialgesetz und wegen Drogendelikten ermittelt.

Der Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, berichtete, dass durch die Coronapandemie ein starkes Mobilisierungspotenzial in der rechtsextremen Szene bemerkbar gewesen sei. Es gebe Überschneidungen mit Gegnern der Covidmaßnahmen, mit staatsfeindlichen Verbindungen und Verschwörungserzählern.

Laut Holzer sammelten die Ermittler bereits seit Frühjahr 2021 Erkenntnisse über Verbindungen von Mitgliedern der Motorradgang zum Rechtsterrorismus.