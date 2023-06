Großer Waffenfund bei Rockerbande Bandidos: Schlag gegen die rechtsextreme Szene

Die Polizei stellte bei einer Razzia ein Arsenal an Waffen und Drogen sicher. Sechs Mitglieder sind im Innviertel in U-Haft, es gibt Verbindungen zu einer Neonazi-Gruppierung.

Ein großer Schlag gegen die organisierte Bandenkriminalität gelang der Kriminalpolizei in Oberösterreich. Bei Mitgliedern der Rockerbande Bandidos wurden am Montag insgesamt 13 Hausdurchsuchungen durchgeführt. Es gab sechs Festnahmen in Oberösterreich und Niederösterreich. Wie führende Kriminalisten Donnerstagfrüh im Innenministerium bekannt gaben ...