Großfahndung nach Entführung in Eisenstadt

In Eisenstadt ist am Dienstag um 15.30 Uhr eine 88-jährige Frau auf offener Straße entführt worden. Die betagte Dame war mit ihrer Pflegerin in der Esterhazystraße in Richtung Bergkirche unterwegs, als plötzlich im Bereich der Hausnummer 29 zwei schwarze Limousinen anhielten und die Frau einstiegen ließen. "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", so ein Polizeisprecher zur APA.

SN/APA/ROBERT J?GER Der Schauplatz der Entführung