Großfahndung nach Juwelier-Überfall in Wien-Floridsdorf

Nach einem Überfall auf einen Juwelier am Montagvormittag in Wien-Floridsdorf hat die Polizei eine Großfahndung in Wien und Niederösterreich ausgelöst. Die drei Räuber waren gegen 9.30 in das Geschäft im Amtsgebäude Am Spitz gekommen und hatten zumindest eine Vitrine eingeschlagen. Dabei wurden die beiden Angestellten - eine Frau und ein Mann - verletzt.

Die drei Männer flüchteten