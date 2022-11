Großfahndung nach Überfällen im Bezirk Tulln

Im Bezirk Tulln ist am Freitagvormittag eine Großfahndung der Polizei im Gange gewesen. Auslöser seien Überfälle auf eine Tankstelle in Königstetten sowie auf zwei Geschäfte in der Nähe gewesen, sagte Chefinspektor Johann Baumschlager auf APA-Anfrage. Ausgegangen wurde von einem Einzeltäter. Ein Fahrzeug wurde laut dem Sprecher sichergestellt, der Lenker ist flüchtig. Kenntnis von im Rahmen der Überfälle verletzten Personen habe man nicht, wurde betont.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Zahlreiche Kräfte in Niederösterreich im Einsatz