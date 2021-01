Großmutter in NÖ getötet - 19 Jahre Haft und Einweisung

Am Landesgericht Wiener Neustadt ist am Dienstag ein 30-Jähriger wegen Mordes zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem wurde der österreichische Staatsbürger in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Strafausspruch und die Unterbringungsentscheidung sind nicht rechtskräftig. Der Mann soll seine 75-jährige Großmutter im März 2019 im Bezirk Neunkirchen getötet haben.

SN/APA/CHRISTOPHER ECKL Bild des Angeklagten (rechts) beim Prozesstag am 10. Dezember