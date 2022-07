Großprojekt am Neusiedler See in Ungarn vorerst vom Tisch

Das ungarische Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos ist vorerst vom Tisch. Eine Ausschreibung war gescheitert, da die für den Vertragsabschluss notwendige Finanzierung nicht vorhanden war, wie auch die burgenländische Wochenzeitung "BVZ" berichtet hatte. Geplant waren laut Greenpeace Ungarn Investitionen in Höhe von 45 Milliarden Forint (110 Mio. Euro). Die Umweltschutzorganisation zeigte sich über den "Riesenerfolg" erfreut, warnte aber vor einer Neuplanung.

SN/APA/MITJA KOBAL Umweltschützer protestieren gegen Tourismusanlage bei Nationalpark