Die Westachse in der ÖVP bekommt überraschend ein Vorhaben durch, an dem sie zuvor seit Jahren gescheitert war: Ausnahmen von der Vignettenpflicht in drei grenznahen Regionen.

Seit Jahren wurde diskutiert, aber geschehen ist nichts. Am Vorabend der Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen wurde nun aber vereinbart, dass die von den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg seit Langem geforderten Ausnahmen von der Autobahnmaut möglichst rasch ...