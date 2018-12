Am Heiligen Abend gibt es zwei kulinarische Fraktionen: die eine, die bescheiden Würstel macht, sie auf Sauerkraut bettet oder in die Suppe purzeln lässt. Und dann ist da die andere, die gerade heute so richtig exklusiv aufkocht. Ein gereimtes Plädoyer für den Griff zu den richtigen Zutaten.

An Heilig' Abend steht am Tisch

ein Festmahl, selbst gekocht und frisch.

Die einen mögen Würstel gern

den and'ren ist das Schlichte fern.

Sie messen, rühren, kombinieren,

sie schäumen, garen und sie frieren,

bis Zutaten sich so vermengen

dass die Pupillen sich verengen -

weil der Geschmack so fesselnd ist,

dass Mettenwürstel man vergisst.

Doch selbst wer Edelstes auftischt,

das grad der Fischer noch gefischt,

der möge im Geschäft erst denken,

und seine Schritte dahin lenken

wo Heimisches an Waren liegt.

Denn wenn ein Flugzeug alles fliegt

was erst im Süden ist gediehen

so muss Bilanz man einmal ziehen.

Dann wird aufs Allerschnellste klar:

Nur regional ist wunderbar.

Was uns're (Bio-)Bauern ernten,

vom Burgenland bis hin nach Kärnten,

verursacht wenig CO2 -

ein Schadstoff, der nicht einerlei.

Wenn Lkw die Ware bringen,

sie nicht so lang auf Straßen stinken

und regional erstellte Sachen

viel weniger Verschmutzung machen.

Dafür ist hoch die Qualität

bei allem, was am Felde steht.

Man spürt sie hier, die Jahreszeiten

und lässt sich nicht so leicht verleiten

Spargel in den Korb zu legen,

selbst wenn die Chance scheint ein Segen.

Auch Kirschen oder rote Beeren

sollte man nicht über d'Nachspeis' leeren.

Warum? Weil sie bei uns nun Pause haben

und wir vernünftig uns jetzt laben.

Drum greifen wir zu jenen Dingen,

die Saison haben und gelingen.

Wir essen Kohl und Pastinaken

und ein paar Nüsse kann man knacken.

Dazu Karotten, Rüben, Lauch,

und Vogerlsalat hat man auch.

Wem der Sinn nach Süßem steht

sich hin zur Obstabteilung dreht.

Dort warten Äpfel von daheim -

darf's ein gelagert' Birnchen sein?

All diese guten Dinge

passen fein in die Terrine.

Dazu ein Gansl frisch vom Bauern,

mehr Zutaten, die untermauern,

dass Gutes nicht von Fern' sein muss.

Danach ein gut dosierter Schuss

von Wein aus heimischen Gefilden

von starken Sorten oder milden.

Dies' Weihnachten wird drum ein Fest,

weil glücklich sind die ganzen Gäst'

und auch die Umwelt nicht so leidet

wenn unklug' Zutaten man meidet.