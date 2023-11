Grüne Welle für die Rettung

Bei Einsatzfahrten zu den Spitälern werden alle Ampeln freigeschaltet.

In Linz kommen Notfallpatientinnen und -patienten rascher in die Spitäler. Die Arbeiten für die sogenannte Einsatzroutenschaltung sind abgeschlossen, nun werden die Blaulichtorganisationen auf das neue System eingeschult, sagt der Linzer Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP). Die Rettung kann dann im Einsatzfall in der Leitzentrale eine "grüne Welle" freischalten lassen. Der Vorteil: An Kreuzungen müssen sich die Einsatzfahrzeuge nicht mehr an stehenden Fahrzeugen vorbeischlängeln und auch die Kreuzungen sollten frei von Autos sein. In das System sind alle Krankenhäuser der Stahlstadt eingebunden. "Gerade in kritischen Situationen zählt jede Sekunde", erklärt der Vizebürgermeister.

Die neue "grüne Welle" stellt eine Ergänzung zum Blaulicht und zur Sirene der Einsatzfahrzeuge dar. Außerdem kann zusätzlich noch ein Lotsenfahrzeug der Polizei angefordert werden, das die Rettungsfahrt absichert und begleitet. Nachdem die Rettungsfahrzeuge die Ampel passiert haben, werden die Lichtanlagen wieder in den Normalbetrieb zurückgeschaltet.

Gesteuert wird die "grüne Welle" vom 300 Quadratmeter großen Einsatz-Koordinationsraum der Leitzentrale. Hier laufen seit dem Sommer 2023 sämtliche Notrufe aus ganz Oberösterreich zusammen und es werden täglich rund 600 Einsätze von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koordiniert. Die Polizeileitzentrale verfügt über einen Zugang zur Linzer Ampelanlagenzentrale, um einen Überblick über das aktuelle Verkehrsgeschehen der Landeshauptstadt zu haben. Durch eine neue Direktleitung kann auf die Infrastruktur der Ampelanlagenzentrale Linz zugegriffen werden. So ist es auch möglich, z. B. die Stadtkarte Linz mit den Echtzeit-Ampelzuständen, Sensoren und Verkehrskameras auf Großbildmonitore zu schalten und für die Lagebilderstellung zu nutzen. Und eben auch die Ampeln am Weg der Rettungsfahrzeuge auf Grün zu schalten.