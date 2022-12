Grundwehr- und Zivildiener bekommen mehr Geld

Höhere Bezüge gibt es ab 2023 auch für Grundwehrdiener und Zivildiener. Die Zustimmung dazu am Donnerstag war der letzte Gesetzesbeschluss des Nationalrates im Ausweichquartier in der Hofburg. Ab Jänner residiert das Parlament wieder im renovierten Theophil Hansen-Bau am Dr.-Karl-Renner-Ring.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Letzter Beschluss des Nationalrates im Redoutensaal