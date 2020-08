Grundwehrdiener im ABC-Abwehrzentrum in NÖ infiziert

Ein Grundwehrdiener des ABC-Abwehrzentrums in der Korneuburger Dabsch-Kaserne ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 18-Jährige war so wie seine fünf Zimmerkameraden bereits in Heimquarantäne, weil einer von ihnen als Kontaktperson ersten Grades zu einem bestätigten Coronafall identifiziert worden war, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Donnerstag mit.

SN/APA (Archiv/Bundesheer)/ROBERT H ABC-Abwehrschule im Einsatz