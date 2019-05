GTI-Treffen bei strömendem Regen in Kärnten gestartet

Bei strömendem Regen hat am Mittwoch in Reifnitz am Wörthersee das offizielle GTI-Treffen begonnen. Den Auftakt feierten die Tuning-Fans mit einem Autocorso. Mit neuer Organisation will das Festival ja heuer "zurück zu den Wurzeln", das heißt, die Autos sollen wieder mehr im Vordergrund stehen, man will weg vom "Ballermann"-Image. Party darf abends aber trotzdem sein - mit Lasershows und Liveacts.

SN/APA/INGRID KORNBERGER Bei der PK Anfang Mai hoffte man wohl noch auf besseres Wetter