Gütezeichen-Check offenbart zu 90 Prozent "arme Schweine"

Über 90 Prozent des Schweinefleischs in Österreich erfüllen keine der untersuchten Tierschutz- und Umweltkriterien - zu diesem Negativ-Ergebnis kommt der von der Umweltschutzorganisation Greenpeace und der Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) veröffentlichte Gütezeichen-Guide mit Einkaufsratgeber zu Schweinefleisch in Österreichs Supermärkten. Und somit lautet das Fazit: "Das "arme Schwein" ist in Österreich leider weiterhin Realität, resümiert Greenpeace.

Bioanteil weiter im einstelligen Prozentbereich