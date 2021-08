Gurgeln auch in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck

In Oberösterreich wird am Montag das Angebot von gratis PCR-Gurgeltests auf die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck ausgeweitet. Bisher gab es diese nur in Linz. Jeweils vier Tests können in 32 Bipa-Filialen der teilnehmenden Bezirke abgeholt werden. Dafür braucht man einen Barcode, der auf www.allesgurgelt.at abgerufen werden kann.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Jeweils vier Tests gratis erhältlich