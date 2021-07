Gurgeln gegen das Coronavirus: Zu Besuch im größten PCR-Labor Österreichs

Was in Wien bereits zum Alltag gehört, wird ein immer wichtiges Instrument zur Pandemiebekämpfung in ganz Österreich.

Vor geschichtsträchtigen Jugendstilgemäuern bremst sich ein Transporter nach dem anderen ein. Jeden Tag kommen Zehntausende "Alles gurgelt"-Tests im Pavillon 17 des Otto-Wagner-Areals am Wiener Stadtrand an. Auf dem weitläufigen Gelände befindet sich auf 10.000 Quadratmetern eines der drei größten Coronalabors der Welt. Jeden Tag könnten hier bis zu 400.000 Coronatests ausgewertet werden, im Herbst soll die Kapazität auf eine halbe Million Tests pro Tag gesteigert werden. Derzeit treffen täglich maximal 70.000 Tests ein. Der Mann ...