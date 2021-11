Gurgeln mit Hindernissen

PCR-Tests werden für Nichtgeimpfte bald Standard. Sie zu bekommen wird vor allem auf dem Land nicht ganz einfach.

400 Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen. Das ist die Zahl, ab der die Coronaregeln erneut österreichweit verschärft werden. Ein Hauptpunkt: Wo derzeit der Zutritt mit der 3-G-Regel möglich war, etwa in Theatern, Kinos, Varietés, Kabaretts oder Konzertsälen, wird dann die 2,5-G-Regel gelten. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen PCR-Test vorweisen, ein Antigentest reicht nicht mehr aus. Manche Bundesländer haben die schärferen Regeln bereits in Eigenregie für den 8. November angekündigt. Auch eine 2,5-G-Regel am Arbeitsplatz steht im ...