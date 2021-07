Gurgeltests nun auch in Oberösterreich

Oberösterreich startet nach Wien als zweites Bundesland mit PCR-Gurgeltests - vorerst in drei Bezirken. Den Anfang macht am Montag Linz, am 2. August folgen die Bezirke Gmunden und Vöcklabruck. Während der Pilotphase können die Tests in den Bipa-Filialen der teilnehmenden Bezirke abgeholt und die Proben bei allen Rewe-Standorten in diesen Bezirken abgegeben werden, informierte das Land am Donnerstag. Bei guter Resonanz sei eine Ausrollung auf das gesamte Bundesland möglich.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Auch Oberösterreich gurgelt