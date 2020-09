Gut 1.500 Eltern besuchten Elternkurse

Die erstmals durchgeführten Elternkurse für Mütter und Väter von Kindern mit Deutschförderungsbedarf sind abgeschlossen. Die Bilanz zeigt, dass 1.521 Elternteile das von Integrationsfonds und Integrationsministerium organisierte Angebot wahrgenommen haben. Ressortchefin Susanne Raab (ÖVP) will die Teilnehmerzahlen erhöhen und prüft Maßnahmen "zu mehr Verbindlichkeit".

In den Kursen wurden den Eltern der Stellenwert der Bildung in Österreich, die Grundzüge des heimischen Bildungssystems sowie die Wichtigkeit des Deutschlernens und der Mitwirkung der Eltern am Bildungsweg ihrer Kinder nähergebracht.

Die Kurse fanden von 22. Juni bis 11. September in ganz Österreich an 57 Tagen statt. Die meisten Teilnehmer gab es in Wien, der Steiermark und in Vorarlberg. Von den 1.521 Teilnehmern waren 79 Prozent Frauen, die meisten Teilnehmer stammen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak.

Die Elternkurse sind quasi die Begleitung zu den ebenfalls erstmals organisierten Sommerschulen für Kinder mit Förderungsbedarf. Hier nahmen knapp 23.000 Kinder teil, also ungleich mehr als Eltern in deren Kursen.

Quelle: APA