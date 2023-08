Gutachten zu 19-Jährigem nach Sexualdelikt-Serie in Wien

Fast einen Monat nach der Festnahme eines 19-Jährigen in Wien, der etlicher Sexualstraftaten beschuldigt wird, ermitteln die Kriminalisten mittlerweile in insgesamt 21 Fällen. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion der APA am Dienstag. Der mutmaßliche Serien-Täter sitzt aktuell in U-Haft. Ein von der zuständigen Staatsanwaltschaft St. Pölten in Auftrag gegebenes psychiatrisch-neurologisches Gutachten soll nun Aufschluss über seine Zurechnungsfähigkeit geben.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Das LKA ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft St. Pölten