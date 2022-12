Das unsichtbare Band alter Freundschaften

Wir hören einander selten, sehen einander noch seltener. Zuletzt hatte die Pause ein paar Jahre gedauert. Und doch fühlt sich schon der erste Satz der Freundin, die ich seit Jugendjahren kenne, so vertraut an, als ob wir das letzte Mal vor einer Woche einen Abend miteinander verbracht hätten. Lebenspartner, Interessen, Jobs - vieles hat sich in unser beider Leben über die Jahre verändert, doch ein unsichtbares Freundschaftsband ist geblieben. Ich sitze bei ihr zu Hause, wir reden und lachen stundenlang ...