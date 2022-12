Profis wissen: Wer nicht mehr ganz neue Häuser verkaufen will, tut dies am besten im Winter, wenn Schnee liegt. Schnee auf dem Dach, Schnee im Garten, Schnee auf der Zufahrt deckt zu und lenkt von abgeblätterter Farbe, Rissen in der Fahrbahn und einem lieblos gepflegten Garten ab. Schnee lässt alles weicher und schöner erscheinen. Heuer kam die dicke Schneedecke auch in den Niederungen sehr früh im Jahr. Und über Nacht schien die Welt ein wenig ruhiger und sanfter geworden zu ...