Der Herrgott und sein Tiergarten

Menschen könnten unterschiedlicher nicht sein: Die einen sind zäh, ausdauernd, von Fleiß getrieben und haben Sitzfleisch. Andere sind kreativ, talentiert, spontan. Die einen sind ängstlich, schüchtern, zurückhaltend, fast scheu. Andere sind selbstbewusste Draufgänger, die ungefragt beweisen wollen, was sie alles können. Die einen sind unsichere Tüftler, die mit dem eigenen Tun nie zufrieden sind. Andere zweifeln keine Sekunde an sich. Die einen liegen morgens lang im Bett, gehen den ganzen Tag nicht außer Haus und lieben es, in Büchern zu ...