Wir streben nach dem Feiertag - dieser, so heißt es, ist erstrebenswert. Es ist zwar nicht verwerflich, nach dem Feiertag zu streben - jedoch ist es nicht gerade klug, wenn man sich schließlich vor Augen hält, wie viele Alltage es gibt und wie wenige Feiertage sich im Kalender finden. Doch wie soll das gelingen bei all den Auferlegtheiten und Notwendigkeiten, die der Alltag so mit sich bringt? Ganz einfach, indem man dem Alltag mit ritueller Ästhetik schon zur frühen Stunde ...