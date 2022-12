Die Zeit des Auftankens genießen

Es wird täglich ein paar Minuten früher finster in der Adventzeit. Der Tag zieht sich zurück, die Temperaturen fallen. Langsam bildet sich eine erste Schneedecke. Es ist die Zeit des Rückzugs, des Nachdenkens, des Sich-Sammelns. Und des Auftankens. Den Kachelofen anheizen, die Energie des Holzes im Raum spüren. Eine Mischung aus Zimt- und Orangenöl in der Duftlampe, der am Herd siedende Punsch steigt in die Nase und die frischen Weihnachtskekse - speziell jene mit Schokoglasur - machen jeden Widerstand zwecklos.

