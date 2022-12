Kollektiver Höhenrausch der Gefühle

Der Puls wird mit jedem Schritt schneller. Die warme Atemluft verdampft in der winterlichen Kälte. Der frische Schnee knirscht unter den Brettern. Und die Sonne - ja die strahlt mit den Wintersportlern um die Wette. Die Freude ist ihnen ins Gesicht geschrieben an diesem ersten Skiwochenende - den Tourengehern und den Pistenfahrern gleichermaßen. Endlich, endlich ist sie wieder da, die Zeit der hart verdienten Gipfelsiege und zügellosen Abfahrtsfreuden. Bergauf stapfen die einen Spuren in den Schnee, bergab schnitzen die anderen ...