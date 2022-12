Leise rieselt der Schnee

Woher kommt der Wunsch vieler Menschen nach "weißen Weihnachten"? Eine gängige Erklärung ist die weit verbreitete Sehnsucht nach der guten, alten Zeit, in der noch keine Rede von Klimawandel und Schnee um diese Jahreszeit keine Mangelware war. Schnee, der nicht nur die Landschaft in einen weißen Mantel hüllt, sondern auch die eine oder andere Sorge zumindest vorübergehend unter sich zudeckt. Er wirkt manchmal wie ein Schalldämpfer in unruhiger Zeit. Was laut ist, wird plötzlich leise, seien es die vielen Autos ...