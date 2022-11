Willkommenes Aufatmen im Advent

Geht es Ihnen manchmal auch so? Man will die vielen schlechten Nachrichten einfach nicht mehr hören und sehen. Krieg, Inflation, Teuerung, mangelnde Energieversorgung, Klimakatastrophe, Pflegekrise, Bildungsmisere, Politikverdrossenheit und, und, und. Das sind viele bad news auf einmal. Es gibt keine Zeit der Erholung. Seit Jahren stolpern wir von einer dramatischen Situation in die nächste. Was tun angesichts dieser multiplen Krisen?

Mit dem Wegblenden der Realität ist niemandem geholfen. Ernsthafte Medien können die Welt nicht durch eine rosarote Brille ...