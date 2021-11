Haben Ausreisetests überhaupt noch Sinn?

In einzelnen Ländern muss die Polizei bald mehr als die Hälfte aller Bezirksgrenzen kontrollieren.

Von den 18 Bezirken in Oberösterreich gelten seit Dienstag sieben als Corona-Hochinzidenzregionen. Wer die Bezirksgrenzen verlassen will, muss mit Ausreisekontrollen durch die Polizei rechnen, die gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde schwerpunktmäßig die 3-G-Regeln kontrolliert. Schon in den nächsten Tagen kommen Schärding und Ried i. I. dazu, Kirchdorf und Rohrbach stehen wegen hoher Infektionszahlen an der Kippe. Selbst Autolenker, die vom Hochinzidenzbezirk Braunau in den ebenfalls auf Rot stehenden Bezirk Vöcklabruck fahren, müssen mit Überprüfungen rechnen.

In Niederösterreich ist das anders. ...