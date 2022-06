Hackerangriff auf Medizin-Uni Innsbruck

Zweite Attacke innerhalb von einem Monat auf eine institutionelle Einrichtung in Österreich. Internetkriminalität nimmt ständig zu.

Nun wurde offenbar auch die Medizinische Universität Innsbruck von Hackern - zumindest teilweise - lahmgelegt. Die Website der Hochschule war am Dienstag nicht erreichbar. Auf einer Ersatzseite wurde den Studierenden am Montag mitgeteilt, dass es "aufgrund eines Angriffs auf die IT-Infrastruktur derzeit zu einer Einschränkung der IT-Services" komme. Deshalb sei es notwendig, dass alle 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sämtliche 3500 Studierenden neue Passwörter erhalten. Diese müssten persönlich an der Uni abgeholt werden. Über die Hintergründe des Angriffs sei bis dato nichts bekannt, derzeit werde daran gearbeitet, das unmittelbare Problem zu beheben, hieß es seitens der Hochschulleitung. Im Laufe der Woche sollen weitere Informationen kommuniziert werden. Das Landeskriminalamt Tirol führt die Ermittlungen, will aber über Details "aus ermittlungstaktischen Gründen" nichts verraten. Auch über eine mögliche Forderung der Angreifer wolle man vorerst nichts sagen.

Es ist bereits die zweite Hackerattacke auf eine größere Institution. Erst Ende Mai wurde die Landesverwaltung von Kärnten angegriffen - mit verheerenden Folgen. 3700 öffentlich Bedienstete mussten kurzfristig in "Zwangsurlaub" gehen beziehungsweise wurden angewiesen, Überstunden abzubauen. Rund 100 Computer seien gehackt worden, was dazu führte, dass sämtliche Geräte für einige Tage stillstanden.

Zwischenzeitlich hatte die internationale Hackergruppe Black Cat eine Lösegeldforderung über fünf Millionen Dollar in Bitcoin deponiert. Sie behauptet, Daten abgesaugt bzw. verschlüsselt zu haben.

Gerd Kurath vom Landespressedienst bekräftigte am Dienstag auf SN-Anfrage, dass "alle Geräte bei Bekanntwerden des Hackerangriffs aus Sicherheitsgründen runtergefahren werden mussten". Sie stünden zwar grundsätzlich wieder in Funktion: "Es kann aber noch nicht auf alle Systeme und Datenbanken zugegriffen werden."

Wie hoch der Schaden ist, den die Hacker in Kärnten angerichtet haben, verriet Kurath nicht. Das Land Kärnten war jedenfalls zum Zeitpunkt der Cyberattacke nicht gegen ebensolche versichert. Insgesamt dürften zumindest 250 Gigabyte an Daten gestohlen worden sein. Dabei handelt es sich zu 80 Prozent um Daten von Landesregierungsmitgliedern. Zudem wurden 120 Reisepassdaten entwendet.

Internetkriminalität (Cybercrime) ist in Österreich seit Jahren ein boomendes Kriminalitätssegment. In Österreich wurden 2021 rund 46.000 Fälle angezeigt, ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2020. Die in der im Februar präsentierten Kriminalitätsstatistik enthaltenen Zahlen wurden am Dienstag bei der Vorstellung des Cybercrime-Reports erneut thematisiert. "Noch nie war die Wahrscheinlichkeit, digital angegriffen zu werden, in der Vergangenheit so groß wie 2021", bilanzierte Finanzstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Diese werde noch zunehmen: "Bis 2025 werden weltweit mehr als 75 Milliarden Geräte mit dem Internet verbunden sein." Obwohl sich Epressung durch Lahmlegen von IT-Systemen häuft, sind Betrugsdelikte immer noch die häufigste Form der Internetkriminalität.

Wie die OÖ Polizei am Dienstag bekanntgab, hat eine 55-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf einem vermeintlichen Liebhaber, der sich auf einer Social-Media-Plattform als bekannter US-Gitarrist ausgab, 56.000 Euro überwiesen. Die Frau nahm dafür sogar einen Kredit auf.