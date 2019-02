Häftling in Grazer Karlau tot in Einzelzelle aufgefunden

Ein Häftling der Grazer Justizanstalt Karlau ist in der Nacht auf Dienstag tot in seiner Einzelzelle aufgefunden worden. Der Mann könnte möglicherweise an den Folgen von Drogenkonsum gestorben sein. Eine Obduktion soll die Ursache seines Todes klären, bestätigte Anstaltsleiter Josef Mock am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Das Ergebnis lag Mittwochnachmittag noch nicht vor.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Der Häftling dürfte im Schlaf gestorben sein