Häftling überzog Freigang und verletzte Wiener Polizisten

Ein Häftling aus der Justizanstalt Korneuburg hat in der Nacht auf Sonntag seinen Freigang überzogen und in Wien-Meidling zwei Polizisten verletzt. Die Beamten wurden um 3.30 Uhr in die Tivoligasse gerufen, weil der 39-Jährige auf der Straße mit einer Frau gestritten hatte. Der offenbar betrunkene Mann wurde aggressiv und beleidigend gegenüber den Polizisten und schlug einem im Zuge der Festnahme mit der Faust ins Gesicht. Beide Beamte mussten verletzt vom Dienst abtreten.

SN/APA/THEMENBILD/LUKAS HUTER Nach Vorfall in Meidling in Justizanstalt Korneuburg zurückgebracht