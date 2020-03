Händewaschen in Zeiten von Corona oberstes Gebot: "Die meisten machen es falsch"

Hände desinfizieren sei im Alltag nicht notwendig, sagt die Virologin Miranda Suchomel. Vor allem, da es viele falsch machen würden. Vorsicht ist vor allem in den Öffis geboten. Was ist demnach bei der Hygiene in Zeiten von Corona zu beachten?

SN/heinz bayer Auch Händewaschen muss gekonnt sein. Gerade in Zeiten von Corona ist die richtige Hygiene besonders wichtig.