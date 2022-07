Häusliche Gewalt: 16 Prozent werden verurteilt

Nach Angaben des Justizministeriums ermittelt die Staatsanwaltschaft jährlich gegen 30.000 Männer.

320 von Staatsanwaltschaften eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Mordes, 39.299 wegen Körperverletzung, 3888 wegen schwerer Körperverletzung, 11.872 wegen Nötigung, 19.790 wegen gefährlicher Drohung sowie 8156 Verfahren wegen beharrlicher Verfolgung und fortgesetzter Gewaltausübung. Das ist nur ein kleiner Teil jener Zahlen zu häuslicher Gewalt in den Jahren 2019 bis 2021, die das Justizministerium (BMJ) am Freitag veröffentlicht hat. In diesen drei Jahren wurden insgesamt 87.930 Verfahren eröffnet, die sich mit 13 Delikten auseinandersetzten. 14.036 davon endeten mit einer Verurteilung. Das ist ein Anteil ...