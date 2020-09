Häusliche Gewalt stieg im Lockdown um mehr als 20 Prozent

Die Zahl der Gewaltakte in den eigenen vier Wänden ist im Coronalockdown gestigen. Die Polizei sprach im April 1081 Wegweisungen aus, im Juni waren es 1055. Zum Vergleich: Im Februar waren es 886. Ein Anstieg von mehr als 20 Prozent. Innenminister Karl Nehammer (ÖVp) und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) sprechen von"einem leichten Anstieg" bzw "keinem signifikanten Anstieg".

Die Coronakrise hat in Österreich zu einem Anstieg bei häuslicher Gewalt geführt. Das gaben Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien bekannt. Die verhängten Annäherungs- und Betretungsverbote haben sich demnach von österreichweit 886 im Februar auf 1.081 im Lockdown-Monat April erhöht. Im Juli waren es 1.085, im August 1.055, im September bisher 507.

Die Sorge, dass die Folgen der Corona-Pandemie Gewalt gegenüber Frauen und Kinder im häuslichen Bereich begünstigen könnte, habe sich nicht erfüllt, zeigte sich Raab erleichtert. Sie bewertete die Zahlen als "leichten Anstieg", wobei "jeder Gewaltakt einer zu viel ist und in unserer Gesellschaft keinen Platz hat". Insgesamt sei man hinsichtlich häuslicher Gewalt aber "gut durch die Krise gekommen", konstatierte die Frauenministerin.

