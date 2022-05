Haft für Räuber in Vorarlberg nach 13 Jahren

Ein 35 Jahre alter Mann aus Bludenz ist am Mittwochvormittag am Landesgericht Feldkirch wegen zweifachen schweren Raubes sowie mehrerer Suchtmittelverbrechen und -vergehen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die zwei dem Mann zur Last gelegten Überfälle liegen über zehn Jahre zurück. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Urteil am Landesgericht Feldkirch noch nicht rechtskräftig