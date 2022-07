Hai tötet Tirolerin in Hurghada

Der Lebensgefährte der Frau wurde zum Augenzeugen des dramatischen Kampfes im Roten Meer. Die Verunglückte wollte am Sonntag wieder zurück nach Österreich reisen.

Schockstarre herrscht im Bezirk Kufstein und im Urlauberparadies Hurghada am Roten Meer. Eine 68-jährige Frau aus der 5000-Einwohner-Gemeinde Kramsach wurde am Samstag beim Schnorcheln im seichten Wasser von einem Hai attackiert und schwerst verletzt. Der Raubfisch biss der Tirolerin einen Arm und ein Bein ab. Die Schwerverletzte konnte sich zwar noch ans Ufer retten, verstarb aber beim Transport ins Spital an einem Herzinfarkt. Ihr ägyptischstämmiger Lebensgefährte wurde am Ufer Augenzeuge des tragischen Unglücks. "Er war vor Ort und hat das ...