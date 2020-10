Halloween 2020: Süßes und Saures nur mit Abstand

Von Tür zu Tür in Coronazeiten: Warum eine Kinderpsychologin davor warnt, das Fest ersatzlos zu streichen - und ein Umweltmediziner empfiehlt, das Hirn einzuschalten.

Auf den kommenden Samstagabend fiebern seit Monaten zehntausende Kinder in Österreich hin. Denn Halloween ist längst ein Fixtermin am Kalender der alljährlichen Feierlichkeiten. Verkleidet als Zombies oder Skelette und in Gruppen zieht man von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu ergattern. Ob das am 31. Oktober 2020 auch so sein wird, ist allerdings zu bezweifeln. Das Coronavirus könnte zum großen Spiel- und Spaßverderber werden.

Grundsätzlich gilt: Verbot gibt es keines. Das Gesundheitsministerium empfiehlt: "Veranstalten Sie die Süßigkeiten-Jagd für ...