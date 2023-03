Halloween-Krawalle in Linz: Syrer als Rädelsführer verurteilt

Mit Böllern und Steinen attackierte ein Mob in der Linzer Innenstadt die Polizeikräfte. Ein Flüchtling erhielt jetzt 18 Monate Haft. Vor Gericht sagte er, er habe alles für ein "Spiel" gehalten.

Im großen Schwurgerichtssaal ging er fast unter: Dieser schmächtige, fast durchsichtige junge Mann. Und doch hatten es die Anschuldigungen in sich. Die Staatsanwaltschaft Linz warf einem 21-jährigen Syrer, der erst im Juni 2022 aus der Türkei nach Österreich geflüchtet war, vor, er sei einer der Rädelsführer bei den Halloween-Krawallen am Abend des 31. Oktober 2022 gewesen. Der verheiratete Vater eines Kleinstkindes soll andere Beteiligte verbal und durch Handzeichen aufgefordert haben, gegen die Polizei vorzugehen. Und er soll eine Gruppe angeführt haben, die pyrotechnische Gegenstände - darunter Böller der Kategorien 3 und 4 - gegen die Polizeibeamten warf. Der Staatsanwalt sprach von ganz gefährlichem Sprengstoff, den eine Gruppe junger Menschen, die meisten von ihnen Asylbewerber, illegal in Tschechien besorgt hätten. "Die Nettosprengmasse betrug zwischen 150 und 400 Gramm. Eine Handgranate hat zum Vergleich 60 Gramm."

Von Aufstacheln oder Aufrufen zu Gewalt gegen die Einsatzkräfte wollte der Beschuldigte zunächst nichts wissen. "Ich habe gedacht, es ist ein Spiel und die Polizisten würden mitfeiern und nur Spaß machen", verantwortete sich der 21-Jährige. "Alle hatten Masken und haben gelacht." Der vorsitzende Richter sah die Situation etwas anders: "Das sind Bilder, die wir vorher nur aus den Nachrichten im Nahen Osten gekannt hatten und jetzt haben wir es auf der Landstraße in Linz." Im Ermittlungsverfahren sollen hingegen vier Zeugen den Angeklagten schon schwer belastet haben. Er habe vor Ort mit Freunden telefoniert und geschrien: "Jungs schaut, wir haben Linz gefickt! Habt keine Angst, die Polizei kann in Österreich eh nichts machen." Auch auf Videos und Fotoaufnahmen war der Syrer immer wieder in vorderster Front gegen die Polizei zu sehen.

Erst während der Verhandlung legte der junge Mann doch noch ein Geständnis ab. Er wurde daher von einem Schöffensenat wegen schwerer gemeinschaftlicher Gewalt sowie versuchter schwerer Körperverletzung rechtskräftig zu 18 Monaten teilbedingter Haft (sechs Monate davon unbedingter Gefängnisstrafe) verurteilt. Dem Richter zufolge handelt es sich für einen bislang Unbescholtenen um eine sehr hohe Strafe. "Aber aus generalpräventiven Gründen und wegen des sozialen Störwertes dieser Aktion war es ausgeschlossen, eine mildere Strafe auszusprechen."

Der Syrer war erst der Anfang einer ganzen Serie von Prozessen als Folge der Krawalle zu Halloween.

Insgesamt sechs Anklagen gegen acht Beschuldigte hat die Staatsanwaltschaft Linz erstellt.

In den kommenden Wochen werden weitere Schöffenverhandlungen folgen. Zunächst gegen einen 19-jährigen Spanier mit Wurzeln in der Dominikanischen Republik, einen 16-jährigen subsidiär schutzberechtigten Iraker, eine 15-jährige thailändische Schülerin und einen 15-jährigen afghanischen Asylberechtigten, die ebenfalls in U-Haft sitzen. Weitere drei Angeklagte befinden sich auf freiem Fuß. Laut Behördensprecherin Ulrike Breiteneder sei ein Verfahren gegen einen 18-jährigen Burschen noch offen, der in sozialen Medien gepostet habe: "Linz wird zu Athena!"

Auch er, der an der Versammlung selbst gar nicht teilgenommen hatte, muss mit einem Strafverfahren rechnen. Denn das Aufstacheln zu einer Zusammenkunft, die darauf abziele, dass durch vereinte Kräfte ein Mord, ein Totschlag, eine Körperverletzung oder eine schwere Sachbeschädigung begangen werde, sei ebenfalls strafbar.

Insgesamt hatte die Polizei in der Halloween-Nacht 129 Personen angezeigt, sie müssen zusätzlich auch noch mit Verwaltungsstrafen rechnen. Gegen 46 Personen wurden Verfahren zur Aberkennung ihres Schutzstatus eingeleitet.

Aus Mangel an Beweisen habe die Staatsanwaltschaft mehr als 50 Einstellungen verfügt, teilte Breiteneder mit. Das Gericht hat nunmehr die schwierige Aufgabe, den Tatbeitrag jeder einzelnen beschuldigten Person herauszuarbeiten. Als Beweismittel dienen neben Zeugenaussagen unter anderem Videos von Teilnehmern und aus Überwachungskameras.