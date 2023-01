"Baby-Gangs bringen den Rechtsstaat an seine Grenzen"

Nach der nächtlichen Halloween-Randale in Linz sitzen nach drei weiteren Festnahmen insgesamt neun Verdächtige in Haft. Viele davon sind minderjährig. Die Wiener Gerichtspsychiaterin Sigrun Roßmanith fordert nun strengere Konsequenzen für straffällig gewordene Jugendliche.

Knapp drei Monate nach den Ausschreitungen in der Linzer Innenstadt anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten sind jetzt drei weitere Festnahmen erfolgt. Bei den am Dienstag verhafteten Jugendlichen handelt es sich um einen 16-jährigen subsidiär schutzberechtigten Iraker und seine Freundin, eine 15-jährige thailändische Schülerin, sowie einen 15-jährigen afghanischen Asylberechtigten, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die beiden Burschen waren bereits polizeibekannt, das Mädchen ist vorbestraft. Neun Verdächtige sitzen insgesamt in Haft. Viele davon sind minderjährig.

Grenzen aufzeigen

"Mehr Ordnung, ...