Hallstatt überlegt Sichtschutz gegen Selfie-Jäger

In der Tourismusgemeinde Hallstatt (Bezirk Gmunden) werden Überlegungen gewälzt, sich mit einem Sichtschutz gegen allzu fotografierfreudige Touristen und Selfie-Jäger zu wappnen. In der Vorwoche wurde versuchsweise ein provisorischer Holzzaun aufgestellt, der die schöne Aussicht teilweise verstellt, berichteten die "Oö. Nachrichten" in ihrer Montagausgabe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Sichtbarriere bleibt, dürfte aber nicht sehr hoch sein.

BILD: SN/APA/REINHARD HÖRMANDINGER Der provisorische Sichtschutz