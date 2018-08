Hallstatt: Waldbrand, Steinschlaggefahr - weitere Bewohner müssen Häuser verlassen

Auch am Donnerstag läuft der Waldbrandeinsatz in Hallstatt auf vollen Touren. Das Bundesheer setzte Hubschrauber wie den Blackhawk ein, um Löschwasser in dem glosenden steilen Waldstück auszubringen. Anrainer müssen ihre Häuser verlassen.

SN/APA (Privat)/PRIVAT Ein Foto vom Mittwoch – so rauchte es aus der Echernwand oberhalb von Hallstatt.