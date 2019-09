Vier querschnittgelähmte Hochleistungssportler aus Österreich wollen Australien durchqueren.

Sechs Tage und zehn Stunden - das ist die magische Marke, die ein Quartett von Behindertensportlern aus Österreich demnächst in Australien unterbieten will. Sie wollen den fünften Kontinent auf Handbikes durchqueren. Zwischen Perth im Westen und der Metropole Sydney an ...