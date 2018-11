"Handbuch Datenschutz" appelliert an Hausverstand

Ein neues "Handbuch Datenschutz" bietet Verbrauchern Tipps für die Privatsphäre und regt zum Nachdenken im Umgang mit persönlichen Informationen an. "Es gibt viele Dinge, die mit dem Hausverstand zu tun haben", sagte Autorin Natalie Oberhollenzer bei der Präsentation des Ratgebers vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) am Mittwoch in Wien. Sie riet etwa zur Vorsicht beim Hochladen von Fotos.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Sebastian G Im Internet ist Vorsicht geboten