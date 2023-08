Hangrutsche sorgen für Einsätze in Südösterreich

In St. Veit an der Glan sind am Sonntagabend zehn Bewohner von Häusern in Sicherheit gebracht worden, weil ein Hangrutsch befürchtet wurde. Die Obermühlbacher Straße wurde komplett gesperrt, nachdem größere Bereiche des Banketts stark unterspült und teilweise sogar weggebrochen waren, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten Montagfrüh mit. Die Exekutive war von einem Verkehrsteilnehmer gegen 19.00 Uhr alarmiert worden. Neben der Straße wurden auch die Zugangsbereiche zum unterhalb liegenden Vituspark sowie die dort befindlichen Wandersteige gesperrt. In der Nähe der Herzogstadt musste am Sonntag das erste Todesopfer der Hochwasserkatastrophe in Südösterreich beklagt werden. Ein Mann aus dem Bezirk St. Veit war am gesperrten Glanradweg zwischen Raggasaal und Karnburg unterwegs gewesen, als er vom Wasser in den Fluss gerissen wurde. Nach einer Suchaktion wurde er im Bereich Karnburg leblos im Wasser treibend gesichtet und von der Wasserrettung Krumpendorf geborgen. Der Mann starb im Klinikum Klagenfurt.

Nachströmendes Wasser und durchnässte, abrutschende Hänge hatten am Wochenende ständig für neue Feuerwehreinsätze und Evakuierungen in Kärnten und der Steiermark gesorgt. In Kärnten waren weiterhin fünf von zehn Bezirken von den Überschwemmungen betroffen. Während einige Straßensperren wieder aufgehoben werden konnten, weil das Hochwasser abgeflossen war, kamen anderenorts wieder einige wegen Muren und Hangrutschungen hinzu. Immer wieder mussten Menschen wegen der drohenden Gefahr ihre Häuser verlassen. In Klagenfurt bleiben das Strandbad Klagenfurt bzw. Loretto voraussichtlich bis Mittwoch geschlossen.

Sorgen bereitete die mögliche Verfügbarkeit von Freiwilligen. Vonseiten des Roten Kreuzes, des Landesfeuerwehrverbandes und des Landes Kärnten erging angesichts des Beginns der Arbeitswoche der dringende Appell an die Dienstgeber, ihre im Unwettereinsatz stehenden Mitarbeiter zu unterstützen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die bei einer Dienstverhinderung wegen Teilnahme an einem Großschadensereignis- und Bergrettungseinsatz Entgelt fortzahlen, gebührt nach den jeweiligen Landesgesetzen eine Abgeltung durch das Land. Beschäftigte beim Land Kärnten und den Gemeinden können um Sonderurlaub für Einsätze und Ausbildungen ansuchen.

In der Steiermark sanken seit Sonntagnachmittag im ganzen Land die Pegel der Flüsse und Bäche. Daten des Hydrographischen Dienstes des Landes zeigten am Montag in der Früh nur noch die Mur in Graz und Mureck im "gelben" Bereich, aber auch in diesem Fall mit stark sinkendem Pegel. Auch der Pegelstand der Sulm im Bereich Leibnitz, der am Sonntagnachmittag noch einen leicht steigenden Verlauf gezeigt hatte, sank rapide.

Harald Eitner, Leiter der Katastrophenschutzabteilung des Landes Steiermark, sagte Montagvormittag zur APA, dass sich die Hochwasserlage bei den steirischen Fließgewässern "sichtlich entspannt". In Mureck etwa, wo der Durchfluss am Wochenende bei 1.200 Kubikmetern pro Sekunde lag, sei dieser nun auf etwa 700 Kubikmeter gesunken. Gefahr bestehe aber immer noch durch die aufgeweichten Böden. Auch in der Steiermark dürften daher in den kommenden Tagen Hangrutschungen und Murenabgänge das größte Problem sein. Am Montagvormittag waren rund 400 Rutschungen in der Steiermark erfasst. "Neue Rutschungen kommen beinahe im Minutentakt hinzu", so Eitner. Mit Stand Sonntagabend waren es in der Steiermark noch 29 Personen, die nicht in ihre Wohnhäuser durften, weil diese evakuiert wurden - die meisten von ihnen in St. Johann im Saggautal, wo ein massiver Hangrutsch etwa zehn Wohngebäude bedroht. Am Abend war in den gesamten Bezirken Leibnitz und Südoststeiermark der Katastrophenfall festgestellt worden.

Das Militärkommando Steiermark half am Montag noch mit rund 30 Soldatinnen und Soldaten in Heimschuh bei den Aufräumarbeiten, sagte Presseoffizier Dominik Resch auf APA-Nachfrage. Seit Samstag unterstützt das Bundesheer dabei, Schutt und Schlamm zu beseitigen, besonders in Leibnitz, Mureck und Straß. Bis zu 120 Soldatinnen und Soldaten waren am Wochenende im Einsatz. Seitens des Landesfeuerwehrverbandes hieß es am Montag, dass ein Großteil der Einsätze abgeschlossen sei. Vereinzelt helfen Kameradinnen und Kameraden noch bei den Aufräumarbeiten, so Sprecher Thomas Meier. In manchen Gebieten müsse aber auch noch gewartet werden, bis der Grundwasserpegel absinke.

Insgesamt waren seit Freitag rund 11.000 Feuerwehrleute in der Steiermark im Unwetter- und Hochwassereinsatz. Hinzu kamen weitere zahlreiche helfende Hände. 525 steirische Wehren rückten aus allen Teilen der Steiermark in den Süden aus. Freitag bis Sonntag wurden rund 2.500 Einsätze gezählt, allein am Freitag waren es mit knapp 1.350 Unwetter-Einsätzen mehr als im gesamten Jahr 2021. Im gesamten Jahr 2022 wurden mit rund 2.660 Unwetter-Einsätzen nur etwas weniger als am vergangenen Wochenende registriert.