Harsche Kritik am GTI-Treffen

Obwohl die Veranstaltung offiziell abgesagt war, fanden sich zahlreiche Autofans ein. Die Bilanz ist verheerend.

234 Kennzeichenabnahmen, 2130 Organmandate und 570 Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen, 270 Verstöße gegen die Covid-Verordnungen, elf Führerscheinabnahmen wegen Trunkenheit am Steuer: Das ist die Bilanz des heurigen GTI-Treffens in der Region rund um den Wörthersee in Kärnten. Kurios: Das Treffen war im Vorfeld wegen Corona abgesagt worden. Obwohl die Polizei gut vorbereitet war (Diensthunde, Hubschrauber), konnte das Chaos nicht verhindert werden. Der Pyramidenkogel musste mehrere Male wegen Überlastung gesperrt werden.

"Es waren deutlich weniger Teilnehmer als in den Jahren ...