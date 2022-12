Harte Strafen für Raser: Polizei darf künftig das Auto beschlagnahmen

Das Klimaschutzministerium wird eine Novelle der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes in Begutachtung schicken, damit die Polizei extremen Verkehrsrowdys künftig ihr Fahrzeug beschlagnahmen kann. Das kündigte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montagvormittag gemeinsam mit Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) an.

Konkret richtet sich das aktuelle Paket gegen schwere Vergehen und Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerhalb des Ortsgebiets. Wenn Einzelpersonen völlig unbelehrbar immer wieder mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, kann nach der Beschlagnahme am Ende des Verfahrens der Verfall zum Tragen kommen. Wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet um mehr als 80 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 90 km/h überschritten, kann die Behörde ein Verfallsverfahren gemäß Verwaltungsstrafgesetz auch schon beim ersten Mal einleiten, kündigten Gewessler und Schnöll an.

Mit der geplanten gesetzlichen Verschärfung - sie soll Mitte nächsten Jahres in Kraft treten - folge Österreich dem Beispiel von anderen europäischen Ländern und ermöglicht, rücksichtlose und gefährliche Raserei mit dem Verfall des Fahrzeugs zu bestrafen, um die Allgemeinheit zu schützen.

Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung mit dem ersten Raserpaket die Strafen für extremes Rasen deutlich erhöht. Nun folgt der zweite Teil des Maßnahmenpakets. Insbesondere sollen damit rücksichtlose Wiederholungstäter, die bewusst das Leben anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setzen, mit voller Härte bestraft werden, so das Ministerium.

Gesetzesnovelle geht in Begutachtung

Die Gesetzesnovelle geht nun in Begutachtung. In den kommenden sechs Wochen können Stellungnahmen zum Entwurf abgegeben werden. Der Gesetzesvorschlag sei unter umfangreicher Einbindung des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt erarbeitet worden, wurde betont.

Ministerin Gewessler erklärte laut der schriftlichen Unterlage: "Für extreme Raserei gibt es keine Entschuldigung und kein Verständnis. Für dieses Verhalten gibt es nur die volle Härte des Gesetzes. Und wenn andere Strafen nicht mehr wirken, dann greift der Verfall des Fahrzeugs. Denn wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen."

Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der sich seit Jahren für eine härtere Gangart gegenüber Verkehrsrowdys einsetzt, sagte: "Rasen gefährdet Menschenleben. Dagegen müssen wir mit voller Härte vorgehen. Und das tun wir mit dem zweiten Raserpaket. Wer keine andere Sprache versteht, dem wird künftig das Auto abgenommen."

Vorläufige Führerscheinabnahme bei mehr als 40 bzw. 50 km/h

Zusätzlich zur Beschlagnahme wird im Führerscheingesetz vorgesehen, dass bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 km/h innerorts bzw. 50 km/h außerhalb des Ortsgebiets der Führerschein jedenfalls vorläufig abzunehmen ist. Bislang ist dies eine Ermessensentscheidung des einschreitenden Beamten. Damit wird ein Vorschlag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit umgesetzt.

Die vorläufige Beschlagnahme wird im Anlassfall von der Polizei durchgeführt. Die Beamten setzen das Fahrzeug an Ort und Stelle fest, etwa durch Krallen und Schlüsselabnahme. In diesem Fall ist künftig immer auch sofort der Führerschein vorläufig abzunehmen - eine Weiterfahrt ist für den Lenker also nicht mehr möglich.

Im Anschluss wird durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb von zwei Wochen entschieden, ob ein Verfall wahrscheinlich ist. Wenn ja, erfolgt die weitere Beschlagnahme zur Sicherung des Verfallsverfahrens. Das Fahrzeug verfällt nur bei extremen Überschreitungen und Wiederholungstätern, das bedeutet mehr als 60 km/h Überschreitung innerorts (also ab 110 km/h) oder 70 km/h außerhalb des Ortsgebiets. Bei Ersttätern ist die Grenze mit 80 km/h bzw. 90 km/h Überschreitung noch höher.

Letztlich wird ein beschlagnahmtes Fahrzeug von der Behörde verwertet - üblicherweise wird das die Versteigerung des Fahrzeugs bedeuten. Vom Erlös gehen 70 Prozent an den Verkehrssicherheitsfonds und der Rest an die jeweilige Gebietskörperschaft, also Bund, Land oder Gemeinde, so der Gesetzesvorschlag.