Buchungseinbrüche und Absagen: Feriencamps hadern nicht nur mit den Folgen der Pandemie.

Ob Segeln, Tennis, Schwimmen, Reiten, Fußball, Musik, Sprachen oder einfach Natur und Abenteuer - das Angebot an Feriencamps für Kinder in Österreich ist mannigfaltig. Es gibt Dutzende Veranstalter. Die Coronakrise mit all ihren Beschränkungen hat der Branche einen schweren Dämpfer ...